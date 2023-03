Tragedia della montana, Omar Ferrero stroncato da infarto sugli sci all’Adamello Ski Raid. L’atleta 43enne stava gareggiando con il compagno Ivan Monnet quando ha avuto il malore durante la gara di scialpinismo che si tiene tra Ponte di Legno e il Tonale in provincia di Brescia. Da quanto si apprende Ferrero è deceduto a causa di un arresto cardiaco mentre stava gareggiando con il compagno Ivan Monnet.

Omar Ferrero stroncato da infarto

L’uomo era originario di San Secondo di Pinerolo, in città metropolitana di Torino, ed era tesserato per lo Sci club Prali Val Germanasca. La tragedia si è consumata durante una gara di sci-alpinismo nel Bresciano con la morte del 43enne che era residente a San Secondo di Pinerolo. Da quanto si legge suo media locali Ferrero era tesserato per lo Sci Club Prali Val Germanasca e nonostante la tempestività d’intervento dell’amico e del personale del Soccorso Alpino per lui non c’è stato nulla da fare.

La manovra senza esito dei soccorritori

I soccorritori giunti sul luogo del malore hanno provato manovre urgenti di rianimazione ma il cuore di Ferrero aveva già smesso di battere. I media spiegano che adesso, come da parassi, la salma del povero atleta 43enne si trova in camera mortuaria ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.