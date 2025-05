Due donne uccise in circostanze tragiche, indagini in corso per fare chiarezza.

Un omicidio che colpisce nel profondo

La comunità di Fregene è sotto shock dopo la scoperta del corpo di Stefania Camboni, 58 anni, trovata senza vita nel suo appartamento. Le indagini, condotte dalla Procura di Civitavecchia, hanno rivelato che la donna è stata uccisa con almeno 15 coltellate, tra cui ferite mortali all’addome e alla gola.

Non ci sono segni di effrazione, il che suggerisce che l’assassino fosse conosciuto dalla vittima. La compagna del figlio di Stefania è attualmente sotto indagine, poiché il suo racconto non ha convinto gli inquirenti.

Le indagini si intensificano

I carabinieri stanno esaminando ogni dettaglio della vita di Stefania per comprendere le motivazioni dietro questo brutale omicidio. Si stanno valutando eventuali dissapori familiari o problemi economici che potrebbero aver portato a questo tragico epilogo. Il figlio della vittima, che ha dato l’allerta, ha raccontato di aver trovato la madre morta al suo ritorno dal lavoro. La scena del crimine è stata attentamente analizzata, e sono in corso accertamenti su telecamere di sorveglianza per identificare eventuali sospetti.

Un secondo omicidio scuote la regione

Nonostante il dramma di Fregene, un altro omicidio ha scosso la zona. A Civitavecchia, una donna è stata trovata morta, uccisa dal compagno che si è poi costituito. Questo secondo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle donne nella regione e ha portato a una riflessione più ampia sulle violenze domestiche. La Corte d’Appello di Milano ha recentemente condannato un uomo all’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata, evidenziando un trend preoccupante di violenza di genere.

La reazione della comunità

La morte di Stefania ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i residenti di Fregene. Molti la ricordano come una persona tranquilla e rispettata. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso le sue condoglianze, sottolineando la necessità di affrontare il problema della violenza contro le donne. La comunità è in attesa di risposte mentre le indagini continuano, sperando che la verità emerga e che giustizia venga fatta per Stefania e per tutte le vittime di violenza.