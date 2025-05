Un omicidio che ha scosso Fregene

La comunità di Fregene è in stato di shock dopo la tragica scoperta del corpo di Stefania Camboni, trovata morta nella sua abitazione. La donna è stata brutalmente uccisa con 15 coltellate, tra cui ferite mortali all’addome e una profonda alla gola. Questo crimine efferato ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i residenti, che si chiedono come sia potuto accadere un simile atto di violenza in una località generalmente tranquilla.

Le indagini della Procura di Civitavecchia

La Procura di Civitavecchia, sotto la direzione del procuratore Alberto Liguori, ha avviato un’inchiesta per omicidio. Le prime indagini hanno rivelato che la vittima conosceva probabilmente il suo assassino, poiché non ci sono segni di effrazione nell’abitazione e nulla sembra essere stato rubato. Questo elemento ha portato gli inquirenti a considerare l’ipotesi di un omicidio premeditato, legato a motivi personali piuttosto che a un furto.

Il ruolo della famiglia nella vicenda

Il figlio di Stefania, che ha fatto la drammatica scoperta del cadavere, e la sua compagna sono stati ascoltati dagli investigatori. Le autorità stanno cercando di capire se la famiglia avesse problemi economici o contenziosi che potrebbero aver portato a questo tragico epilogo. La comunità è in attesa di risposte, mentre le indagini proseguono a ritmo serrato per fare luce su questo omicidio che ha scosso profondamente la zona.