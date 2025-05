Un tragico ritrovamento

Fregene, località balneare sul litorale romano, è stata teatro di un drammatico evento che ha scosso la comunità. Stefania Camboni, una donna di 59 anni, è stata trovata senza vita nel suo villino, dove viveva da sola. La scoperta è avvenuta grazie al figlio, una guardia giurata, che risiede con la moglie in un’altra porzione della stessa abitazione.

La scena del crimine si è presentata in modo inquietante: la donna giaceva a terra, in una pozza di sangue, con evidenti ferite da arma da taglio all’addome.

Indagini in corso

Le autorità, giunte immediatamente sul posto, non escludono l’ipotesi di omicidio. I carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita, cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e di identificare eventuali sospetti. Al momento, il coltello utilizzato per il delitto non è stato rinvenuto, il che complica ulteriormente le indagini. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio, compresa la posizione dell’auto abbandonata a circa 200 metri dall’abitazione, intestata alla vittima e trovata contro una grata.

La comunità in stato di shock

La notizia della morte di Stefania ha suscitato un’ondata di shock tra i residenti di Fregene. Molti la ricordano come una persona gentile e riservata, che viveva una vita tranquilla. La violenza che ha colpito la sua vita ha lasciato tutti senza parole. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per cercare di comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, in attesa di risposte e giustizia.