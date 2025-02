Omicidio a Marsala: il dramma di una madre e del suo figlio violento

La tragedia di una madre

La comunità di Marsala è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Anna Peralta, una donna che ha lottato contro una grave emorragia interna per tre giorni. La notizia inizialmente riportata, secondo cui la donna sarebbe precipitata da un balcone, si è rivelata infondata. Le indagini hanno svelato un quadro ben più inquietante: Anna è stata vittima di violenza domestica, perpetrata dal figlio, Girolamo Peraino, di 51 anni.

Un omicidio preterintenzionale

Girolamo è stato arrestato dai carabinieri e accusato di omicidio preterintenzionale. Secondo le ricostruzioni, il figlio avrebbe picchiato la madre in un momento di tensione, scaturita da problemi economici legati alla sua tossicodipendenza. La vittima, ricoverata in ospedale, ha subito un’emorragia interna a causa di lesioni alla milza, che le sono state fatali. La situazione familiare, segnata da conflitti e difficoltà, ha portato a un epilogo drammatico.

Le indagini e il contesto familiare

Le indagini, coordinate dal procuratore Fernando Asaro, hanno rivelato un quadro complesso di violenza e disperazione. Girolamo, pur essendo in stato di fermo, non ha ancora fornito dichiarazioni che possano chiarire la dinamica dell’accaduto. La comunità di Marsala si interroga su come sia potuto accadere un simile dramma all’interno di una famiglia. La storia di Anna Peralta è un triste promemoria delle conseguenze devastanti della violenza domestica e della tossicodipendenza, che spesso si intrecciano in un ciclo di sofferenza e tragedia.