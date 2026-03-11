Omicidio a Messina: donna di 50 anni accoltellata nell’abitazione

Una donna di 50 anni è stata ritrovata senza vita nell’appartamento a Messina; la figlia ha allertato le forze dell’ordine e un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio

Nel tardo pomeriggio è stato scoperto il corpo di una donna di 50 anni all’interno della sua abitazione a Messina. Secondo le informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, la vittima, identificata come Daniela Zinnanti, sarebbe stata raggiunta da numerose coltellate mentre si trovava nell’appartamento in via Lombardia, nella zona sud della città.

La scoperta è avvenuta dopo che la figlia, preoccupata per le continue mancate risposte al telefono, si è recata a casa della madre e ha trovato la scena del delitto. Le indagini sono state immediatamente avviate dalla polizia, che ha fermato un uomo presunto responsabile e ha proceduto ai primi rilievi sul posto.

Il fermo e le prime ricostruzioni

Gli agenti della questura hanno bloccato un uomo, identificato come Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’indagato sarebbe stato interrogato e, durante l’audizione, avrebbe ammesso di aver commesso il delitto; al termine delle procedure è stato portato in carcere. Le autorità hanno precisato che l’uomo era sottoposto ai domiciliari e indossava un braccialetto elettronico per reati precedenti contro la persona.

Modalità e movente presunto

Dalle prime analisi emerge il quadro di un’aggressione violenta: l’arma utilizzata sarebbe stata un coltello con cui la donna è stata colpita ripetutamente, fino a perdere la vita. Le indagini ipotizzano che Bonfiglio si fosse recato a casa della ex per parlare, probabilmente nella speranza di rimettere insieme il rapporto, ma sarebbe stato respinto. Dopo il rifi