Un omicidio violento

La serata di venerdì scorso ha segnato un tragico evento a Valbrembo, un comune in provincia di Bergamo, dove Luciano Muttoni, un cinquantottenne, è stato brutalmente ucciso. I due presunti autori, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, si sono presentati a casa della vittima con l’intento di rapinarlo. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata in una violenta rissa, culminata con la morte dell’uomo. Muttoni è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola scacciacani e aggredito con calci e pugni, fino a perdere la vita.

Le indagini e gli arresti

Nel pomeriggio seguente, i carabinieri hanno arrestato i due sospettati, che ora si trovano in carcere a Bergamo. L’italiano, con precedenti penali e senza fissa dimora, e il polacco, regolare in Italia, sono stati identificati grazie alle indagini condotte dalla Procura di Bergamo. Le autorità hanno esaminato le immagini della videosorveglianza del complesso residenziale dove viveva Muttoni e hanno incrociato i dati relativi a un controllo stradale casuale avvenuto a Monza, dove è stata fermata l’auto della vittima, una Volkswagen Golf.

La scoperta del corpo e le prove

Il corpo di Muttoni è stato rinvenuto dalla fidanzata, che non riusciva a contattarlo da diverse ore. L’uomo, disoccupato, affittava la sua casa per brevi periodi e utilizzava la sua Golf come taxi. Le indagini hanno portato al ritrovamento della pistola scacciacani utilizzata per l’omicidio, nascosta in un campo a Ponte San Pietro, e di un giubbotto macchiato di sangue, trovato vicino al cimitero di Solza. Entrambi i sospettati hanno fornito dichiarazioni spontanee, confermando la loro responsabilità e il coinvolgimento nell’omicidio.

Un caso che scuote la comunità

Questo tragico episodio ha suscitato un forte impatto sulla comunità di Valbrembo, già colpita da un clima di insicurezza. Le autorità locali hanno intensificato le misure di sicurezza e hanno avviato campagne di sensibilizzazione per prevenire la violenza. La Procura di Bergamo ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti dei due giovani, che ora attendono di essere interrogati dal giudice per le indagini preliminari. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Muttoni, mentre le indagini continuano per fare luce su questo omicidio efferato.