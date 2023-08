Sacha Chang è un ragazzo olandese di 21 anni, ricercato per l’omicidio del padre e di un amico di famiglia. Il giovane è fuggito nei boschi di Cuneo e le ricerche stanno andando avanti senza sosta.

Omicidio Cuneo, proseguono le ricerche del 21enne che ha ucciso padre e amico

Le ricerche di Sacha Chang vanno avanti. Si tratta del ragazzo olandese di 21 anni che risulta ricercato per l’omicidio del padre e di un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il giovane, che ha dei problemi psichici, è fuggito nei boschi dopo aver commesso il duplice omicidio e la polizia ha subito iniziato una caccia all’uomo. Il 21enne risulta essere pericoloso, per cui è consigliato alla popolazione di prestare la massima prudenza.

Il 21enne Sacha Chang indossava una maglietta bianca quando è scappato nei boschi, dopo il duplice omicidio. Ha dei problemi psichici ed è considerato pericoloso. Le forze dell’ordine lo stanno cercando e consigliano a tutti la massima attenzione nel caso in cui dovessero individuarlo. Nel pomeriggio di ieri, 16 agosto 2023, il giovane ha preso un coltello e ha colpito il padre e l’amico di famiglia, proprietario della casa in cui stavano trascorrendo le vacanze.