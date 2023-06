Giulia Tramontano sarebbe stata accoltellata alle spalle, dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. Le indagini vanno avanti per ricostruire l’omicidio.

Giulia Tramontano, la ricostruzione dell’omicidio: è stata accoltellata alle spalle?

Giulia Tramontano sarebbe stata uccisa alle spalle dal compagno Alessandro Impagnatiello. Le avrebbe dato una coltellata alla gola che le avrebbe impedito di urlare. A far pensare all’agguato sono le macchie di sangue trovate sulle pareti grazie ai rilievi con il luminol. Gli accertamenti effettuati fino ad ora continuano a svelare le contraddizioni nel racconto dell’assassino, che ha dichiarato che la compagna si era ferita volontariamente con il coltello. Nell’interrogatorio, invece, aveva dichiarato che si era tagliata per errore.

In casa è stato trovato anche un carrellino portapacchi che avrebbe usato per spostare il corpo e che avrebbe comprato dopo l’omicidio, che non era mai stato menzionato dal 30enne. Sequestrato anche un ceppo di coltelli, tra cui dovrebbe esserci l’arma del delitto. Portato via anche un rotolo di pellicola che avrebbe usato per avvolgere il corpo. Nello zaino erano presenti anche due bustine di veleno per topi, su cui l’uomo aveva fatto delle ricerche.

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello ha chiesto di controllare le telecamere di un bar

La Procura sta ascoltando molte persone, tra cui i proprietari di un bar e di un tabacchi, che hanno raccontato che qualche giorno dopo la scomparsa di Giulia Tramontano, Impagnatiello ha chiesto loro se avessero delle telecamere per poterle controllare. Con lui era presente la madre. Il custode del palazzo di via Novella ha raccontato di aver sentito alcuni rumori arrivare dal corridoio tra le cantine e il box, di aver trovato della cenere e di aver visto il 30enne con il baule aperto. La cenere sarebbe ciò che è rimasto dei vestiti di Giulia quando l’uomo ha provato a dare fuoco per due volte al suo corpo.