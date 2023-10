Il legale di Padovani confessa: la mamma era coinvolta nella relazione tossica ancora prima dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi. Si addensano le ombre sulla morte donna, uccisa a martellate dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, il 23 agosto 2022. “Io non voglio morire” erano state le ultime parole della vittima.

Il 2 ottobre si è tenuta la prima udienza del processo e tra gli atti di inchiesta è stato presentato un messaggio vocale, nel quale la madre di Padovani definiva Alessandra come “figlia del diavolo”. Gabriele Bordoni, il legale del 27enne accusato di omicidio, ha chiarito che l’audio è antecedente alla morte della Matteuzzi, per poi raccontare il rapporto che legava la coppia di fidanzati e la mamma del presunto killer.

Omicidio Matteuzzi, parla il legale di Padovani

“Quel messaggio non può essere esaminato decontestualizzandolo dal momento in cui si collocava. Era una relazione di alta tossicità al punto da coinvolgere, in questo ambiente nefasto, anche la madre che era stata messa in mezzo da entrambi”, ha detto il legale Bordoni in aula. Nel lungo messaggio vocale si sente la voce della mamma che prende le difese del figlio, invitandolo a lasciare la donna: “Hai ragione, guarda. Una volta ci può stare che… avevate litigato. Due volte non ci sta più. Ormai devi chiudere con questa qui”.

La madre di Padovani, Virginia Centini, ha ammesso di essere stata coinvolta più volte nei loro litigi, sintomi di una relazione definita “tossica” anche dallo stesso legale: “Succedevano queste cose. Mi chiamavano la stessa giornata, prima uno e poi l’altro, lamentandosi uno dell’altro”, ha raccontato la donna.