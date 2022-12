Omicidio Willy, la richiesta dei fratelli Bianchi: si cerca l'assoluzione

I fratelli Bianchi hanno chiesto l'assoluzione per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: per i loro avvocati i testimoni non sono credibili

Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati rispettivamente a 23 e 21 anni di carcere per la terribile uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte, avvenuta a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Omicidio Willy: i fratelli Bianchi chiedono l’assoluzione

Gli avvocati dei fratelli Bianchi, però, avrebbero chiesto l’assoluzione per l’omicidio. Secondo i loro legali, infatti, i tanti testimoni che si sono presentati in aula per testimoniare il terribile pestaggio subito da Willy non sarebbero attendibili. L’avvocato Vanina Zaru ha spiegato nel ricorso in appello che è stato depositato che i testimoni non sarebbero credibili perché sono stati influenzati dai media.

Secondo i legali, l’omicidio di Willy Monteiro può essere definito al massimo preterintenzionale.

La richiesta d’appello: le parole dell’avvocato

“Il teatro dell’evento – specifica ancora l’avvocato dei fratelli Bianchi – “È un luogo scarsamente illuminato e le persone chiamate a testimoniare sono giovani che alle tre e mezza di notte si trovavano nei luoghi della cosiddetta movida. Inoltre, i mass media hanno ingaggiato una vera caccia al mostro, identificando Marco Bianchi come un soggetto pericoloso, perverso, violento.

Per questi motivi non è mai stata fatta chiarezza sulla reale dinamica dei fatti.”