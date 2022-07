Omicidio Willy Monteiro, attesa la sentenza di primo grado

La Corte d'Assise di Frosinone si deve pronunciare sulla richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura nei confronti dei fratelli Bianchi.

Per lunedì 4 luglio è attesa la sentenza di primo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane brutalmente ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020.

Omicidio Willy Monteiro, attesa la sentenza

Per la morte di Willy sono indagati i fratelli Gabriele e Marco Bianchi.

La Corte d’Assise di Frosinone si deve pronunciare sulla richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura nei confronti dei fratelli. I due sono accusati di omicidio volontario. Lo stesso vale per gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per i quali è stata chiesta una condanna a 24 anni.

Secondo l’accusa, i Bianchi – esperti dell’arte marziale Mma – si accanirono per 50 secondi contro il giovane, colpendolo ripetutamente.

Willy pare fosse intervenuto per difendere un amico durante un banale diverbio all’esterno di un locale.

Gabriele Bianchi si dichiara innocente e in una lettera scritta alla madre scrive: “Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita”.

Si è detto “vittima di un processo mediatico”, mentre “il vero colpevole, ancora con il sangue sulle scarpe, se ne sta tranquillo in casa sua”. Si dichiara innocente e dice “sia io che Gabriele continueremo sempre, da uomini veri, a dire che non c’entriamo nulla con questo crimine“.