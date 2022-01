Omicron 2, Matteo Bassetti: “Più contagiosa, a febbraio avremo più casi”

Matteo Bassetti ha parlato della variante Omicron 2, che non porta effetti gravi ma è più contagiosa. Il medico è convinto che a febbraio avremo più c

Matteo Bassetti ha parlato della variante Omicron 2, che non porta effetti gravi ma è più contagiosa. Il medico è convinto che a febbraio avremo più casi.

Omicron 2, Matteo Bassetti: “Più contagiosa, l’ondata di infezioni sarà maggiore”

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha scritto un post su Facebook in cui ha parlato della variante Omicron 2.

“Calcoli preliminari indicano che Omicron 2 è una volta e mezza più contagioso di Omicron. Naturalmente, seguiamo da vicino lo sviluppo: se è più contagiosa, potrebbe significare che l’ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio, rispetto alle proiezioni precedenti” ha dichiarato il medico.

Omicron 2, Matteo Bassetti: “Non aumenteranno i ricoveri”

Anche questa nuova versione di Omicron sembra essere molto più contagiosa ma meno grave. Lo ha confermato Matteo Bassetti, che ha rivelato che a febbraio ci sarà sicuramente un aumento dei contagi.

“Quello che, però, sembra certo è che non aumentano i ricoveri per episodi gravi. Quindi, Omicron 2 morde meno, soprattutto nei vaccinati, come del resto Omicron” ha sottolineato il medico.

Omicron 2, Matteo Bassetti: “Finalmente è iniziata la discesa”

“Finalmente è iniziata la discesa nelle ospedalizzazioni per Covid: ieri, meno ricoveri sia in medicina che in terapia intensiva” ha spiegato Matteo Bassetti, confermando che gli episodi gravi sono molto rari. Ha, però, aggiunto che “con i criteri italiani per stabilire i decessi, difficilmente vedremo una riduzione nelle prossime settimane“.