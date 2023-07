Anche le Nazioni Unite hanno diramato l’allarme caldo: le temperature record che stanno investendo l’Italia e il mondo possono essere un pericolo.

Ondate di calore sempre più intense e frequenti

Il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore sempre più intense e frequenti: è l’avvertimento lanciato dalle Nazioni Unite. Infatti, soprattutto i Paesi dell’emisfero settentrionale, negli ultimi giorni sono stati interessati da un’impennata delle temperature.

«Questi eventi continueranno a crescere di intensità e il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore più intense».

A dichiararlo alla stampa durante una conferenza dell’Onu a Ginevra è stato John Nairn, consulente senior per il caldo estremo presso l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite.

La situazione in Italia: allerta di livello 3

Le dichiarazioni e l’allarme dell’Onu arrivano in una settimana rovente per l’Italia, con pochi precedenti, che ha interessato tutta la Penisola, da Nord a Sud, passando per le isole.

Su 27 città monitorate, secondo il bollettino del ministero della Salute, la giornata di oggi – mercoledì 18 luglio – sarà da bollino rosso per 20, e domani addirittura per 23. Si tratta di un’allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione.