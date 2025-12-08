A Tenerife, turisti e scogliere investiti da onde fino a 4 metri, evidenziando i rischi delle piscine naturali e delle coste esposte. La tragedia nelle scorse ore.

Le onde anomale rappresentano un pericolo silenzioso ma costante per le coste di Tenerife, dove la combinazione di correnti marine, venti atlantici e conformazione rocciosa rende il mare particolarmente imprevedibile. Questi fenomeni, capaci di generare onde alte fino a 4 metri in pochi istanti, hanno provocato un bilancio drammatico nelle scorse ore.

Pericoli delle onde anomale e allerta costante a Tenerife

Come riportato da Euronews, il dirigente di A3M Samed Kizgin, ha dichiarato: “questi tragici eventi non sono purtroppo episodi isolati. Vediamo sempre più spesso i vacanzieri di tutto il mondo sottovalutare i rischi che si corrono sulle spiagge, sia a causa di forti onde, correnti anomale o sotterranee. Anche i nuotatori più esperti possono trovarsi in pericolo di vita in pochi secondi”.

Gli esperti raccomandano quindi di prestare sempre attenzione agli avvisi locali, ai segnali di pericolo e alle indicazioni dei soccorritori, poiché le acque apparentemente calme possono trasformarsi rapidamente in zone insidiose. Tenerife non è nuova a simili tragedie: lo scorso 8 novembre altre tre persone persero la vita in circostanze analoghe, mentre quindici rimasero ferite.

Onde anomale alte tre metri travolgono i turisti a Tenerife: il bilancio dei morti è drammatico

Quattro turisti hanno perso la vita domenica pomeriggio sulla costa occidentale di Tenerife, travolti da un’onda eccezionale nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale situata nel comune di Santiago del Teide. Secondo i testimoni, nonostante le autorità locali avessero diramato una preallerta già venerdì per onde alte dai 2 ai 3,5 metri, alcuni villeggianti hanno ignorato gli avvisi e si sono avventurati in acqua.

Verso le 16:00 ora locale, un’ondata di grandi dimensioni ha colpito la costa: tre turisti sono morti sul colpo – due rumeni e uno slovacco – mentre una donna ha subito un arresto cardiaco ed è deceduta in ospedale.

Le autorità stanno ancora cercando un disperso e non escludono che altre persone possano essere state trascinate in mare. Un altro ferito grave è ricoverato. Il sindaco di Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha confermato che “le persone coinvolte sono turisti che hanno ignorato i cordoni istituiti dalla polizia locale e dalla Guardia civile”.