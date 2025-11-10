Tragedia a Tenerife: bagnanti travolti da onde anomale, ci sono morti e feriti

Una violenta tempesta ha colpito l’isola di Tenerife, travolgendo bagnanti e turisti lungo le coste. Onde eccezionalmente alte e venti forti hanno provocato morti e feriti in diversi punti dell’isola, con episodi gravi registrati a Puerto de la Cruz, El Cabezo e La Guancha. Le autorità locali avevano lanciato un’allerta per fenomeni costieri, invitando residenti e visitatori a evitare spiagge e moli.

Onde eccezionali e allerta meteo a Tenerife: l’avvertimento delle autorità

Le condizioni meteorologiche sull’isola erano già critiche: venti forti e onde alte fino a quattro metri, alimentate da un vortice ciclonico sull’Atlantico, hanno creato una “onda anomala” particolarmente pericolosa e difficile da prevedere.

Le autorità locali avevano diramato da venerdì un’allerta per fenomeni costieri, invitando residenti e turisti a evitare moli e spiagge. Nonostante la segnaletica e le barriere di sicurezza, molte persone si trovavano in zone interdette, contribuendo alla gravità degli incidenti. Le Canarie restano in preallerta, con l’invito a rispettare le restrizioni lungo le aree a rischio e a mantenere la massima prudenza sulle coste.

Una violenta mareggiata ha colpito Tenerife, nelle Canarie, causando tre decessi e almeno quindici feriti in diverse zone dell’isola. L’episodio più drammatico si è verificato a Puerto de la Cruz, nel nord, dove un’onda improvvisa ha travolto dieci persone sul molo. Una donna ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco, mentre altre tre sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale.

Altri incidenti mortali sono avvenuti a El Cabezo, nel sud, dove un uomo è stato trovato senza vita sulla spiaggia, e a La Guancha, sempre nel nord, dove un uomo è deceduto dopo essere stato soccorso in elicottero. Diversi altri bagnanti hanno riportato ferite di varia gravità in episodi simili lungo tutta la costa.