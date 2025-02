Fino al 16 febbraio, la nave Mare Jonio apre le sue porte al pubblico per far conoscere la sua missione.

Un’opportunità unica per il pubblico

Fino al 16 febbraio, la nave Mare Jonio, ormeggiata al molo Pisacane del porto di Napoli, offre un’importante opportunità di open day per tutti coloro che desiderano conoscere più a fondo le attività di soccorso in mare. Questo evento non solo permette di visitare la nave, ma anche di comprendere le sfide e le missioni che il team di Mediterranea affronta quotidianamente nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo.

La missione della Mare Jonio

La Mare Jonio è un simbolo di speranza e solidarietà per molte persone in cerca di salvezza. Sheila Melosu, rappresentante di Mediterranea, ha dichiarato: “Purtroppo, la conclusione della nostra missione è stata segnata dall’attuazione di un decreto Piantedosi, che ha portato a un fermo di 20 giorni per la nave”. Questo mette in evidenza le difficoltà legate alle operazioni di soccorso, che spesso si scontrano con normative restrittive e politiche di chiusura delle frontiere. Durante l’open day, i visitatori avranno l’opportunità di ascoltare storie di salvataggio e di apprendere come la Mare Jonio opera per garantire la sicurezza dei migranti in mare.

Un invito alla solidarietà

Partecipare a questo open day non è solo un modo per visitare la nave, ma anche un invito a riflettere sulla situazione dei migranti e sull’importanza della solidarietà umana. La Mare Jonio rappresenta un faro di speranza in un contesto spesso caratterizzato da indifferenza e paura. I visitatori potranno interagire con l’equipaggio, porre domande e comprendere meglio le dinamiche del soccorso in mare. Inoltre, saranno organizzati eventi e dibattiti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di un approccio più umano e compassionevole verso le persone in difficoltà.