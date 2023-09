Operai travolti da una lastra di marmo: gravi ferite al volto e un orecchio amputato

Due operai di una ditta di lavorazione del marmo di Carrara sono stati travolti da una lastra che stavano trasportando a mano e appoggiando ad un muro. Un’operazione che i due dipendenti (34 e 56 anni) conoscevano a memoria, ma che ieri li ha traditi: le ferite che hanno riportato sono state gravissime.

Operai travolti da lastra di marmo: l’incidente

Un gravissimo incidente sul lavoro che poteva trasformarsi in un terribile caso di morte bianca è avvenuto ieri mattina in una segheria di marmo di Luni, nelle vicinanze di Carrara. I due operai stavano trasportando a mano una pesantissima lastra di marmo, ma nel momento in cui hanno provato ad appoggiarla, questa si è ribaltata, travolgendo entrambi. I due dipendenti hanno gridato, attirando l’attenzione degli altri lavoratori presenti nella struttura.

Operai travolti da lastra di marmo: l’aiuto dei colleghi

La scena che i loro colleghi si sono trovati di fronte era spaventosa: il 34enne era steso a terra in una pozza di sangue e aveva perso i sensi. Il suo volto era coperto dal sangue che stava sgorgando dal suo orecchio, tagliato dal marmo. Anche il 54enne aveva riportato gravissime ferite. Gli operai hanno liberato i due feriti e hanno chiamato i soccorsi.

Operai travolti da lastra di marmo: il trasferimento in ospedale

Il più giovane tra i due operai, dopo l’incidente, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cisanello dove è stato ricoverato e subito operato. Il suo orecchio è stato amputato e i traumi facciali riportati sono stati curati. Anche il suo collega 54enne è stato portato in ospedale, trasferito in ambulanza al Noa di Massa, dove è ancora in ricovero.