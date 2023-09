Un grave incidente domestico è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 25 settembre, nella provincia di Ancona. Una bambina è rimasta ustionata su circa il 50% del corpo dopo che una pentola d’acqua bollente le si è rovesciata addosso: la piccola è stata portata in ospedale.

Cade pentola di acqua bollente: ustionata una bimba

Grande paura in una casa di via delle Palombare ad Ancona, dove una bimba di origine straniera che non ha nemmeno compiuto i 2 anni d’età è rimasta ferita dall’acqua bollente che le è accidentalmente caduta addosso. La bambina si sarebbe arrampicata sulle gambe della madre che stava tenendo in mano la penstola, facendola incespicare e venendo così travolta dall’acqua. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Cade pentola di acqua bollente, ustionata una bimba: i soccorsi

I medici del 118 si sono occupati di fornire le prime cure alla bambina sul posto, osservando che le gravi ustioni interessavano soprattutto il torace, l’inguine e le gambe della bimba: fortunatamente la testa e il volto sono stati risparmiati. La bambina è stata portata al pronto soccorso del Salesi per essere curata, ma poi è stata trasferita all’ospedale di Cesena. Le sue condizioni di salute sono stabili: non è in pericolo di vita.