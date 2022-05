Operaio di Lazzate morto in un incidente in cantiere a Madrid

Operaio 51enne morto in un incidente in cantiere a Madrid: l'uomo era residente a Lazzate, in provincia di Monza-Brianza, e si trovava all'estero per lavoro.

Tragedia in un cantiere all’estero, nella capitale spagnola Madrid: un operaio è morto in seguito ad un incidente sul posto di lavoro. Aveva 51 anni.

Uomo di 51 anni morto sul lavoro a Madrid

La comunità di Lazzate piange Maurizio Citati, di 51 anni, morto per un incidente sul lavoro a Madrid.

Si trovava in Spagna perchè impegnato in un cantiere insieme al fratello Roberto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un muletto in movimento. Il cantiere scenario della tragedia è stato posto sotto sequestro, e la magistratura spagnola ha aperto un’indagine per fare luce su quanto accaduto.

Maurizio era riginario di Rovellasca, e si era trasferito da qualche tempo a Lazzate. La sua perdita ha lasciato un vuoto nella vita della moglie Silvia ed il figlio Nicolò, di 15 anni, e della società sportiva Ardor Lazzate, per la quale faceva da dirigente.

Il saluto dell’Ardor Lazzate

Grande appassionato di calcio, si era subito messo a disposizione per contribuire alle attività della società ed era entrato a far parte del direttivo, dando la propria disponibilità per l’organizzazione di eventi e delle attività quotidiane calcistiche. Proprio per questo la proprietà ha voluto dedicare un cordoglio sui social per Maurizio: