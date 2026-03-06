Due anni fa, un soggiorno rigenerante in una lussuosa Spa a Bodrum si è trasformato per Eva Cavalli in un dramma che ha messo a rischio la sua vita. Dalla sala trattamenti all’ospedale, passando per interventi urgenti e battaglie legali, la stilista oggi racconta la sua esperienza, intrecciando dolore, resilienza e i ricordi di una vita vissuta accanto a Roberto Cavalli nel mondo della moda internazionale.

Amore, moda e ricordi indimenticabili per Eva Cavalli

Oltre alla tragedia personale, l’intervista al Corriere diventa anche un viaggio nei ricordi di Eva Cavalli al fianco di Roberto. La loro storia ha avuto inizio a Santo Domingo, durante il concorso di Miss Universo, dove lei era Miss Austria e lui membro della giuria. “Mi chiamavano ‘the secret weapon behind Roberto’… lui aveva la visione, quell’istinto selvaggio e poetico, io ero la struttura che trasformava l’ispirazione in realtà”, ricorda con orgoglio. Insieme hanno rivoluzionato il mondo della moda, sperimentando trattamenti sui jeans e vestendo icone pop come Beyoncé e JLO.

Nonostante la separazione coniugale, il legame tra i due non si è mai spezzato: “Tra noi non c’è stata una fine, e quindi è stato ancora peggio accettare. Forse aver venduto l’azienda ci ha tolto un collante”. Quel legame ha assunto toni quasi sovrannaturali nel giorno della scomparsa di Cavalli: Eva stava affrontando un’operazione ospedaliera mentre lui moriva. “Sono svenuta in una panchina della clinica nel momento esatto in cui lui è morto. Poi, tornata in camera, mio figlio Daniele mi ha detto che Roberto non c’era più”.

Oggi Eva, dopo un lungo percorso di cura, è determinata a tornare in forma e a proseguire i suoi progetti, portando con sé la memoria di un amore e di un sodalizio professionale straordinario.

“La mia vita è cambiata, operata d’urgenza”: l’incubo di Eva Cavalli in Turchia

Per due anni, Eva Cavalli è scomparsa dal mondo pubblico, intrappolata in un periodo di silenzio e dolore che l’ha condotta a un passo dalla morte. La stilista e vedova di Roberto Cavalli ha scelto oggi di raccontare la sua odissea in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo con lucidità e senza retorica il momento in cui una vacanza si è trasformata in un incubo. Tutto ha avuto origine in una lussuosa Spa di Bodrum, in Turchia, dove Eva aveva deciso di concedersi una settimana di relax e rigenerazione. “Da due anni la mia vita è cambiata: tutto è successo in un centro benessere… invece, da lì è iniziato l’inferno”, confessa.

Durante un trattamento medicale, un dolore improvviso la fa svenire. Al risveglio, viene dimessa dall’ospedale con la rassicurazione che fosse tutto a posto. Solo grazie alle insistenze della figlia e all’aiuto dell’amico Remo Ruffini, Eva riesce a ottenere una nuova valutazione medica, che rivela una lacerazione a un organo vitale. La notte stessa subisce un’operazione urgente, l’inizio di una serie di interventi che avrebbe potuto evitare se la diagnosi iniziale fosse stata più attenta. La stilista oggi racconta: “Ho dovuto mettere in pausa tutto: lavoro, viaggi, progetti. È come se, da un momento all’altro, si fosse fermata la mia vita”.