Si è tenuto oggi a Firenze, all’Abbazia di San Miniato al Monte, il funerale dello stilista Roberto Cavalli, morto il 12 aprile all’età di 83 anni.

L’addio a Roberto Cavalli

Roberto Cavalli lascia sei figli. Due avuti dalla prima moglie, Silvanella Giannoni, e tre da Eva Duringer che sposò nel 1980. Poi un anno fa il piccolo Giorgio avuto dalla compagna, la modella Sandra Bergman.

Durante il funerale, l’abate Bernardo Gianni si è rivolto ai presenti, ricordando lo stilista. “Roberto Cavalli a San Miniato al Monte si sentiva a casa. Mi rivolgo a tutti i credenti che oggi sono qui ma soprattutto a tutti quelli che non credono, credete oggi nelle fede di Roberto e in quello in cui credeva”

Ha poi aggiunto: “Grazie Roberto che con le tue opere, la tua bellezza, la tua arte e la tua umanità hai manifestato ancora una volta la grandezza del Signore”.

Stilisti e vip al funerale

Numerosi erano i vip che si sono presentati per dare un ultimo saluto a Roberto Cavalli. Tra questi Carlo Conti, Afef, Leonardo Pieraccioni e Paolo Ruffini.

Anche il mondo della moda ha voluto salutare lo stilista. Erano presenti Toni Scervino, Leonardo Ferragamo e Sandro Fratini