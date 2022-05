Maturità 2022, usciti i nomi dei Presidenti di commissione: gli elenchi completi del Miur

Commissioni Maturità 2022: dove trovare gli elenchi con i nomi dei Presidenti di Commissione e quando saranno abbinati alle classi.

Per gli studenti di quinta superiore è in arrivo un momento importante del proprio percorso scolastico. Tra sensazioni contrastanti, a metà tra l’entusiasmo della fine e la paura del momento, si avvicina l’esame di Maturità 2022, contraddistinto da diverse novità.

Lunedì 9 maggio sono stati pubblicati i nomi dei presidenti di commissione, Regione per Regione: come conoscerli?

Presidenti di Commissione Maturità 2022: dove trovare gli elenchi con i nomi

Il prossimo 22 giugno avrà inizio l’esame di Maturità. I docenti hanno espresso la propria disponibilità per diventare presidenti di commissione entro il 12 aprile scorso e a distanza di quasi un mese è stato reso noto da ogni Regione l’elenco con i nomi dei Presidenti di Commissione.

In Piemonte le istanze sono state riaperte a causa delle poche domande ricevute.

In particolare, per conoscere la lista, è sufficiente consultare gli uffici scolastici regionali. L’ufficio scolastico di ogni Regione, infatti, ha pubblicato nella propria sezione online l’elenco contenente tutti i Presidenti di Commissione selezionati per la Maturità 2022.

Quando i nomi dei Presidenti di Commissione saranno abbinati alle classi?

Per il momento, tuttavia, sono stati diffusi esclusivamente gli elenchi con i Presidenti di Commissione senza che questi siano già stati abbinati a una classe precisa.

Per conoscere il Presidente assegnato a ogni commissione d’esame bisognerà pazientare ancora qualche settimana. L’abbinamento, infatti, potrebbe essere reso noto tra l’ultima settimana di maggio e i primi giorni di giugno.

Quando usciranno i nomi dei commissari esterni?

Ogni commissione di Maturità è composta da tre commissari interni.

Accanto a loro e al Presidente di Commissione, inoltre, ci sono tre commissari esterni.

Le classi, tuttavia, non conoscono ancora i nomi dei commissari esterni, che generalmente escono entro i primi giorni del mese di giugno, a poche settimane dall’inizio della Maturità.