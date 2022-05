Maturità 2022: quando escono i nomi dei commissari?

Commissari Maturità 2022: qual è la data di uscita dei nomi dei membri della Commissione dell'Esame di Stato.

Come per i due passati, anche per il 2022 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le commissioni per l’esame di maturità siano costituite da un presidente esterno e da sei commissari interni: quando escono i loro nomi?

Le date di uscita dei nomi dei commissari esterni per la Maturità 2022

Gli studenti sono in realtà già a conoscenza dei nomi dei docenti interni che li esamineranno, individuati dal consiglio di classe entro il 12 aprile. Una scelta che ha dovuto tenere conto della garanzia di equilibrio tra le discipline e dell’obbligatorietà di avere in commissione i titolari delle materie oggetto della seconda prova e quelli di lingua e letteratura italiana.

Il 9 maggio 2022, gli uffici scolastici regionali hanno invece pubblicato gli elenchi con i nominativi dei presidenti scelti regione per regione.

Resta dunque da attendere l’abbinamento di questi ultimi alle rispettive commissioni, cosa che avverrà entro i primi giorni di giugno (ma che potrebbe subire un piccolo ritardo a causa della mancanza di circa il 15% dei presidenti necessari). Prima della fine delle lezioni, gli alunni del quinto anno di scuola superiore dovrebbero quindi conoscere con esattezza i nomi di tutti i membri della commissione che li esaminerà.

Si ricorda che le prove scritte si terranno mercoledì 22 giugno (prima) e giovedì 23 giugno (seconda), mentre gli orali avranno inizio dal lunedì successivo secondo un calendario stabilito dai singoli istituti.