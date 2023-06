Orbassano, tre adolescenti denunciati: hanno molestato una ragazzina in piscina

Orbassano, tre adolescenti denunciati: hanno molestato una ragazzina in piscina

Tre ragazzini sono stati denunciati per molestie nei confronti di una ragazzina nella piscina di Orbassano.

Tre ragazzi, tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati per molestie nei confronti di una coetanea presso la piscina di Orbassano. La giovane sarebbe stata palpeggiata.

Orbassano, denuncia per tre adolescenti: molestano e palpeggiano una ragazzina in piscina

Tre ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni hanno molestato e palpeggiato una coetanea nella piscina di Orbassano. Secondo quanto riportato da Torino Today, i tre ragazzini si trovavano all’acquapark Blu Paradise di via Gozzano, sabato 17 giugno. Il gruppo ha accerchiato e palpeggiato la ragazza, che stava facendo il bagno nella stessa piscina. La giovane era in piscina con i genitori, che stavano prendendo il sole mentre lei faceva il bagno. I tre ragazzini hanno iniziato ad importunarla e lei, anche se spaventata, ha ignorato le provocazioni dei tre sperando di essere lasciata in pace. Dopo poco è stata accerchiata e molestata.

La ragazza è stata aiutata dai bagnini

La ragazza è stata salvata dai bagnini, che l’hanno tirata fuori dall’acqua e l’hanno accompagnata dai genitori. Quando la giovane si è calmata, i genitori hanno avvertito le forze dell’ordine e la ragazza ha raccontato tutto agli agenti. La sua versione è stata confermata da molti testimoni. I tre ragazzi sono stati individuati e denunciati. Il gruppo è stato riaffidato al personale di una comunità di Torino e la giovane è tornata a casa con la famiglia.