Prosegue la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tra verità e incertezze. I fan della coppia vorrebbero infatti scoprire qualcosa di più sul loro conto, mentre la situazione tra i due appare sempre più confusa. In effetti non è molto facile capire chiaramente come stia proseguendo la loro relazione sentimentale.

Oriana Marzoli: come va la relazione con Daniele?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano aver avuto numerosi alti e bassi nella loro relazione, spesso annunciando separazioni solo per tornare insieme in seguito. Tuttavia, attualmente Oriana Marzoli è coinvolta in una nuova avventura televisiva, partecipando al reality show spagnolo “Il Gran Hermano Vip,” che è l’equivalente del “Grande Fratello Vip” in Spagna.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sposano?

Pochi giorni dopo essere entrata nello show, Oriana ha condiviso alcuni aneddoti interessanti. Ha rivelato che Daniele Dal Moro desidera sposarla e che hanno persino fatto un test di gravidanza insieme. Riguardo a questa esperienza, ha raccontato: “Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare … Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato”.

Oriana Marzoli: nessun bebè al momento

Come tuttavia conferma il portale Gossip e TV, Oriana Marzoli non è incinta al momento, ma sembra che Daniele Dal Moro abbia avuto una reazione intensa solo all’idea di una possibile gravidanza. Oriana ha rivelato tuttavia che Daniele ha reagito negativamente alla notizia della sua partecipazione al “GF Vip” spagnolo, dimostrando disagio per questa decisione. La venezuelana ha confessato: “Per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male”.