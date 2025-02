Oroscopo dal 10 al 16 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025 per ogni segno zodiacale.

Ariete: ottima settimana in vista, sia a livello sentimentale che lavorativo. Molti di voi, infatti, potrebbero cominciare una nuova e stimolante collaborazione. In amore tutto a gonfie vele. L’eccessiva stanchezza è l’unica nota negativa della settimana.

Toro: settimana di alti e bassi. Sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni ma nemmeno gli imprevisti. Se però gli affronterete con spirito positivo ogni cosa si risolverà positivamente. In amore la gelosia potrebbe far nascere malumori e discussioni nella coppia.

Gemelli: settimana serena all’insegna del divertimento e della passione. Chi è in coppia potrebbe finalmente essere pronto per il grande passo. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana tranquilla.

Cancro: settimana da dedicare alla cura di voi stessi, sia interiore che esteriore. Avete bisogno di connettervi con la parte più profonda di voi stessi e capire di cosa avete realmente bisogno in questo momento. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla di preoccupante.

Leone: settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno i momenti no. Quando accade, il consiglio è di fare qualcosa di stimolante, che possa farvi tornare subito il buonumore. Occhio al nervosismo domenica.

Vergine: settimana no lavorativamente parlando per colpa di Mercurio che entrerà in opposizione. Però tanta fortuna in amore per i single, l’anima gemella è dietro l’angolo?

Bilancia: Venere in opposizione creerà diversi problemi all’interno della coppia, cercate di non prendervela con il partner per ogni piccola cosa. Sul lavoro le cose vanno un pò meglio, anche se nel complesso non sarà una settimana troppo tranquilla.

Scorpione: che bella settimana per voi! Sul lavoro le cose procedono alla grande, anzi molti di voi saranno coinvolti in un progetto nuove e super stimolante. In amore settimana serena, all’insegna della condivisione.

Sagittario: grazie a Venere in amore le cose procedono alla grande, sarà un San Valentino da incorniciare! Sul lavoro qualche imprevisto di troppo che potrebbe mettevi di cattivo umore. Un bel weekend alle terme è quello che ci vuole.

Capricorno: continua il periodo no dal punto di vista sentimentale per via dell’opposizione di Venere. Sul lavoro invece settimana abbastanza tranquilla, occhio solamente al troppo nervosismo che potrebbe farvi discutere con alcuni colleghi.

Acquario: siamo nel vostro mese e questa settimana sarà davvero da ricordare. Chi sta cercando lavoro potrebbe finalmente essere chiamato per un colloquio, mentre in amore i single potrebbero finalmente incontrare qualcuno in grado di far battere loro, dopo tanto tempo, il cuore.