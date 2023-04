Oroscopo di Pasquetta: la giornata di festa secondo le stelle

Pasquetta è arrivata e siamo tutti pronti per festeggiare e divertirci. Scopriamo cosa dicono le stelle per questa giornata di festa.

Pasquetta è arrivata ed è tempo di divertirsi e trascorrere una giornata di allegria in ottima compagnia. Scopriamo insieme cosa prevedono le stelle per questa giornata di festa.

Oroscopo di Pasquetta: dalle emozioni per l’Ariete all’ansia per la Vergine

Ariete

L’aria di primavera inizia a farsi sentire, travolgendo l’anima dell’Ariete. Sarete pronti ad intraprendere un percorso fatto di grandi emozioni, perché in primavera è tempo di fiorire e non c’è giornata migliore di questa per dare libero sfogo ai propri sentimenti.

Toro

Anche in questa giornata di festa la vostra attenzione è per i vostri progetti ambiziosi. Avete un po’ di timore di non riuscire a realizzarli e ottenere ciò che desiderate, ma compiendo un passo alla volta, con tanta fiducia in voi stessi, sarete in grado di prendere in mano la situazione.

Gemelli

La primavera e le giornate di festa fanno esplodere il vostro entusiasmo, con il vostro solito modo di vivere l’emozioni in modo davvero totalizzante. Se vi sentite un po’ confusi, però, è meglio rallentare. Ricordatevi che le scelte giuste hanno bisogno di calma e serenità.

Cancro

Le persone che vi vogliono bene, con cui probabilmente trascorrerete questa giornata di festa, sono davvero molto orgogliose di voi. Ricordatevi, però, che non dovete pensare solo a compiacerle, ma dovete mettere al primo posto i vostri desideri.

Leone

Siete in cerca della giusta soluzione ad una situazione che state affrontando. Non dovete tormentarvi troppo, cercate di mantenere la vostra serenità. In questa giornata di festa il consiglio e di farvi aiutare da un amico fidato.

Vergine

In questa giornata di festa sarete un po’ tormentati dai fantasmi del passato, che spesso tornano a farvi visita e generano in voi moltissima ansia. Probabilmente oggi avrete quella dose di coraggio in più per far pace con qualche situazione del vostro passato.

Oroscopo di Pasquetta: dall’umore della Bilancia alla sincerità dei Pesci

Bilancia

Il vostro umore ballerino si farà sentire anche nella giornata di Pasquetta. Un umore così altalenante da non consentirvi di essere una roccia su cui il vostro partner può fare affidamento. Forse questa è la giornata giusta per essere sinceri, con l’altro e con voi stessi.

Scorpione

In questa giornata di festa la vostra alleata numero uno sarà sicuramente la creatività, che vi regalerà dei momenti di grande allegria, nonostante a volte sia anche causa di sconforto. Non pensate di trascurarla un po’ troppo? Questa giornata dovrà essere dedicata a lei.

Sagittario

Amate moltissimo pensare e immaginare che tutto il mondo ruoti intorno a voi. Nella giornata di oggi, però, qualcosa ribalterà questa prospettiva e vi farà capire che non dovete essere per forza il centro del mondo.

Capricorno

Nella giornata di oggi dovrete dedicare un momento a voi stessi e ai vostri ricordi. Riprendete in mano e riguardate qualche vecchia fotografia. Vi aiuterà a ricordare chi eravate e come vi sentivate. Sicuramente vi farà bene al cuore.

Acquario

Nella giornata di oggi è il momento di farsi sentire e farsi ascoltare. Siete convinti che i vostri affetti più cari non vi approvano e non vi comprendono. Cercate di farvi capire, facendovi le vostre ragioni, ma senza esagerare.

Pesci

In questa Pasquetta avrete un solo scopo, ovvero quello di essere sinceri con voi stessi. Per voi è arrivato il momento di essere onesti e di smettere di raccontarvela. La verità può fare male all’inizio, ma riesce a liberarvi completamente.