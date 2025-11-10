Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana all’insegna delle novità lavorative, nuovi compiti, nuove mansioni e, per alcuni, nuove collaborazioni. In amore ottima settimana per chi è in coppia, passione e romanticismo saranno protagonisti.

Toro: settimana no, sotto tutti i punti di vista. In amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, mentre in ambito lavoro attenzioni a imprevisti improvvisi.

Gemelli: settimana a due facce, se in amore sarà una settimana davvero magica, con possibili sorprese inaspettate da parte del partner, sul lavoro invece imprevisti e discussioni con i colleghi potrebbero essere all’ordine del giorno.

Cancro: che settimana super vi aspetta! La fortuna è dalla vostra parte, sia in amore, sia in ambito lavorativo. Per chi è in coppia sorprese inaspettate dal partner, ma sorprese possibili anche per i single!

Leone: settimana nel complesso serena, anche se qualche intoppo di troppo sul lavoro potrebbe mettervi di cattivo umore. In amore possibilità di nuovi incontri per i single.

Vergine: ottima settimana in arrivo, soprattutto dal punto di vista lavorativo, con novità importanti in arrivo per chi sta cercando una nuova occupazione. In amore settimana positiva.

Bilancia: settimana così così, in amore possibili discussioni con il partner che potrebbero far scaturire dubbi sulla relazione. Sul lavoro qualche intoppo ma nulla che non risolverete per il meglio.

Scorpione: settimana importante per chi ha progetti nel cassetto, è tempo infatti di fare il primo passo per provare a realizzarli. In amore settimana sottotono, occhio alla troppa gelosia.

Sagittario: settimana molto positiva, sia in amore sia sul lavoro. Chi è in coppia vedrà realizzarsi un progetto importante, mentre chi è single potrebbe ricevere una telefonata inaspettata.

Capricorno: settimana piena di impegni ma, alla fine, ne uscirete più che soddisfatti. Occhio però a qualche malumore di troppo dal punto di vista sentimentale, soprattutto per chi è in coppia da tanti anni.

Acquario: settimana a due facce, positiva dal punto di vista sentimentale, con momenti davvero carichi di romanticismo, così così dal punti di vista lavorativo, con imprevisti uno dietro l’altro.