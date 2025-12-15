Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 15-21 dicembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana che va dal 15 al 21 dicembre 2025 sono Ariete, Leone e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Pesci.
Oroscopo settimana 15-21 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: super settimana a livello lavorativo, Marte è infatti dalla vostra parte, sarete pieni di energia e le soddisfazioni non mancheranno. In amore settimana serena.
-
Toro: dopo un periodo sottotono, lentamente le cose stanno tornando a girare nel verso giusto e state ritrovando l’entusiasmo perduto. Questa settimana non mancheranno gli imprevisti lavorativi, ma nulla che non risolverete al meglio.
-
Gemelli: settimana no, in amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a mettere in dubbio la relazione. Sul lavoro va un pò meglio.
-
Cancro: settimana di alti e bassi, l’umore non è dei migliori soprattutto nei primi giorni della settimana, poi andrà decisamente meglio. Ottime notizie per chi sta cercando lavoro, potrebbe arrivare l’occasione giusta.
-
Leone: che bella settimana in vista! In amore tutto procede a gonfie vele e, anche per i single, potrebbe arrivare una telefonata inaspettata! Sul lavoro tutto nella norma.
-
Vergine: settimana così così, in amore alcune incomprensioni potrebbero mettere tensione nella relazione, sul lavoro invece settimana nel complesso senza troppo intoppi.
-
Bilancia: settimana molto positiva per quanto riguarda l’amore anzi, alcuni di voi potrebbero ricevere in questi giorni la fatidica proposta! Sul lavoro invece qualche difficoltà di troppo, soprattutto sul finire della settimana.
-
Scorpione: periodo difficile, sotto tutti i punti di vista. Anche questa settimana non sarà delle migliori, specialmente in amore dove le cose non vanno come vorreste. Le vacanze di Natale arrivano proprio nel momento giusto.
-
Sagittario: settimana molto positiva, da ogni punto di vista. Alcuni di voi potrebbero anche ricevere la tanto attesa promozione sul lavoro! Anche in amore tutto procede a gonfie vele.
-
Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena. Attenzione solamente a un pò di nervosismo sul finire della settimana, che potrebbe crearvi problemi nelle vostre relazioni interpersonali.
-
Acquario: settimana a due facce, se in amore tutto procede a gonfie vele, con momenti carichi di passione e romanticismo, sul lavoro le difficoltà non mancheranno, soprattutto in questi primi giorni.
-
Pesci: settimana no, litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, e anche in ambito lavorativo le cose non andranno meglio, con imprevisti quasi ogni giorno.