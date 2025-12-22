Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 sono Toro, Leone e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Capricorno.

Ariete: settimana difficile per quanto riguarda la sfera sentimentale, alcuni di voi potrebbero rimanere delusi dal proprio partner. Sarà comunque un Natale sereno accanto ai vostri cari.

Toro: comincia un periodo molto fortunato, è tempo di dire addio alle vecchie abitudini e aprirvi a qualcosa di nuovo. Le feste natalizie inizieranno dunque nel migliore dei modi!

Gemelli: settimana nel complesso serena accanto alle persone amate. Attenzione però a un pò di nervosismo in questi primi giorni, dovuto soprattutto allo stress del periodo natalizio.

Cancro: settimana così così, la stanchezza dopo un periodo stressante si farà sentire, le vacanze natalizie arrivano dunque proprio al momento giusto. Natale sarà all’insegna della serenità.

Leone: settimana molto positiva, gli ultimi giorni di lavoro saranno molto soddisfacenti, e per voi si prospettano delle vacanze natalizie davvero super divertenti!

Vergine: settimana tranquilla all’insegna della serenità interiore e della famiglia. Un Natale che vi porterà dolcezza e nuove emozione e, per alcuni di voi, anche una super sorpresa dal partner.

Bilancia: non siete dell’umore migliore, stanchezza e nervosismo potrebbero infatti rovinarvi il Natale e le vacanze. Cercate dunque di non prendervela per ogni cosa e di dedicarvi, per ritrovare il buonumore, ad attività stimolanti.

Scorpione: ottima settimana in vista, l’umore è alle stelle e anche la voglia di fare. Sarà un Natale molto sereno da trascorrere in famiglia, e una settimana importante per mettere le basi per progetti futuri lavorativi.

Sagittario: nel complesso questa settimana di Natale sarà positiva, non mancheranno alcune incomprensioni con il partner, ma nulla che non si risolverà per il meglio.

Capricorno: settimana sottotono, l’umore non è dei migliori a causa di tutto lo stress e la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo. Insomma, le vacanze arrivano nel momento migliore.

Acquario: settimana molto positiva, gli ultimi giorni lavorativi saranno ricchi di soddisfazioni, e Natale sarà davvero una giornata speciale. I single, inoltre, potrebbero incontrare qualcuno di speciale durante questi giorni.