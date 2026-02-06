Orrore a Benevento, dove all’interno di un asilo nido diversi bambini, di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, sarebbero stati picchiati e insultati dalle maestre. Le violenze sarebbero state riprese dalle telecamere installate nelle classi. Cinque le maestre indagate.

Orrore a Benevento: bambini picchiati e insultati dalle maestre

Dopo una denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-operative, è scattata l’indagine da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Benevento.

Dalle indagini sarebbero emersi una serie di abusi ai danni di diversi bambini, di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, all’interno di un asilo nido, tra cui schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli, spintoni a terra. I piccolo sarebbero stati anche insultati per come erano vestiti, per la loro corporatura o il loro nome e immobilizzati alle sedie con i proprio indumenti. Il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere installate nelle classi. Dalle indagini è emerso che “alcuni bambini avevano sviluppato l’istinto di coprirsi il volto con le mani non appena si accorgevano che un’insegnante si stava avvicinando, con atteggiamento istintivamente difensivo.”

Orrore a Benevento, bambini picchiati e insultati: indagate 5 maestre

Divieto di dimora per le 5 maestre di un asilo nido di Benevento accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori. Questa la testimonianza di una madre “ho notato che i miei figli si rifiutano di tenere le cinture allacciate nei passeggini, non ho certezze, ma temo che siano stati anche loro vittime di queste violenze. I miei gemelli di un anno e mezzo hanno frequentato l’asilo fino a ieri. Ho trovato anche dei lividi sul loro corpo. Dall’asilo nido mi hanno raccontato che se li erano procurato “gattonando”, ma stanotte mi rivoltavo nel letto pensando: come hanno fatto a procurarseli se sul pavimento dell’asilo ci sono i tappeti?”