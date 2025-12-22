Orrore in Alto Adige, dove un uomo, dopo aver aperto il finestrino dell’auto, ha sparato a un gruppo di ciclisti che si stava allenando.

La Sc Padovani Polo Cherry Bank ha denunciato un terribile episodio accaduto sabato scorso, 20 dicembre 2025.

Durante un allenamento in Val d’Adige, un’auto si sarebbe avvicinata al gruppo di ciclisti, avrebbe abbassato il finestrino e sparato alcuni colpi di pistola verso gli sportivi. I ciclisti erano suddivisi in due gruppi di sette e stavano procedendo lungo la statale 12 nei pressi di Dolcé, nel Veronese, quando un’auto di colore di colore scuro si è avvicinata loro per sparare alcuni colpi e fuggire subito dopo. L’episodio, fa sapere la società, ha scioccato atleti, staff e dirigenti.

Come detto, la Sc Padovani Polo Cherry Bank ha sporto denuncia dopo il terribile fatto avvenuto sabato scorso, quando un uomo, dopo aver abbassato il finestrino, ha sparato alcuni colpi contro i ciclisti che si stavano allenando, fortunatamente senza colpire nessuno di loro. Queste le parole del presidente Galdino Peruzzo: “siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi. Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza.” Peruzzo ha anche aggiunto che questo non è stato l’unico episodio di aggressione da parte di un automobilista a un ciclista della Padovani.