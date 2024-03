Oscar 2024, John Cena si presenta nudo sul palco

In occasione della notte degli Oscar 2024, John Cena si è presentato nudo sul palco. La gag con Jimmy Kimmel ha divertito i fan e il video del momento è diventato virale.

Durante la notte deli Oscar 2024, uno degli eventi cinematografici più attesi al mondo, John Cena ha regalato un momento indimenticabile. L’ex wrestler oggi attore, si è presentato sul palco completamente nudo, regalando un siparietto divertente in coppia con Jimmy Kimmel.

John Cena si è presentato nudo sul palco degli Oscar 2024 per annunciare il premio come miglior costume. L’attore era coperto da una semplice busta, che conteneva all’interno il nome del vincitore della statuetta. Dopo l’arrivo dell’ex wrestler c’è stato l’ingresso di Jimmy Kimmel e i due si sono lasciati andare ad una gag.

Dopo che John Cena si è presentato nudo, sul palco degli Oscar 2024 sono arrivati i tecnici che lo hanno coperto con una tenda. Jimmy Kimmel li ha aiutati e la gag è stata servita. Il premio per il miglior costume è andato a Holly Waddington per Povere creature di Yorgos Lanthimos, ma ad aver catturato l’attenzione dei fan è stato soprattutto l’ex wrestler: il video del momento è virale.

Hope no one captured something unusual 😔 pic.twitter.com/vuR2zbN3d0

— _Abby (@PrinceChid81681) March 11, 2024