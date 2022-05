Osio Sopra, cinque bambini ustionati per una bombola esplosa all’asilo

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto un 30enne cucinava marshmallow ma un bombola è esplosa: cinque bambini ustionati con una padella all’asilo

Tragico incidente scolastico ad Osio Sopra, in provincia di Bergamo, dove cinque bambini sono rimasti ustionati con una padella all’asilo parrebbe durante una dimostrazione di preparazione alimentare. I media territoriali non danno buone notizie e spiegano che due dei piccoli ospiti della scuola per l’infanzia San Zeno rimasti feriti sarebbero in condizioni molto serie.

L’infortunio si è verificato nella mattinata di lunedì 30 maggio in via Montessori 2 a Osio Sopra.

Cinque bambini ustionati con una padella all’asilo

Tutto sarebbe accaduto poco prima delle 10.30. Le informazioni preliminari sono frammentarie e vanno prese con molle chilometriche, tuttavia in ordine allo storico dell’incidente pare che i bambini siano rimasti ustionati con una padella dentro la quale altri stavano cucinando dei marshmallow. Il fatto si sarebbe verificato nella zona del giardino della scuola che in un secondo momento è stato transennato dai carabinieri.

L’esplosione della bombola di gas

E tra i feriti ci sarebbe anche un 30enne che pare stesse illustrando ai bambini il metodo per cucinare i dolciumi. Ad un certo punto sarebbe però esplosa la piccola bombola di gas che stava alimentando il fuoco, ustionandolo dalla vita in giù. Sul posto sono state inviate e razzo quattro ambulanze, due elicotteri, pattuglie della polizia locale, dei carabinieri ed una squadra dei vigili del fuoco di Bergamo.

I piccoli feriti sarebbero bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni appartenenti alla sezione blu.