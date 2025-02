Un provvedimento necessario

Nel cuore del quartiere Balduina di Roma, i residenti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il 47enne ucraino, conosciuto come “Ostacoloman” o “uomo-albero”, è stato sottoposto a sorveglianza speciale dal Tribunale di Sorveglianza. Questo provvedimento, richiesto dal questore di Roma, arriva dopo una serie di aggressioni e comportamenti violenti che hanno terrorizzato i cittadini. L’uomo, che si aggirava per le strade vestito di stracci e fogliame, ha dimostrato un’evidente inclinazione alla violenza e al disprezzo delle regole.

Un passato criminale inquietante

La carriera criminale di Ostacoloman è costellata di reati gravi. Condannato più volte per lesioni personali, porto d’armi e danneggiamento, ha accumulato un lungo elenco di precedenti penali. Nonostante i diversi avvisi orali e i Daspo urbani, il suo comportamento non è migliorato. Gli episodi più recenti, tra cui l’aggressione a una donna e alla sua bambina, hanno spinto le autorità a prendere misure drastiche. A giugno, l’uomo ha minacciato una madre con un bastone, mentre a settembre ha danneggiato auto e aggredito gli agenti di polizia con cocci di vetro.

Le misure di sorveglianza

Con il nuovo decreto, Ostacoloman non potrà più soggiornare nel comune di Roma. Le autorità hanno chiarito che in caso di violazione del divieto, l’arresto potrà avvenire anche senza flagranza di reato. Questo provvedimento è stato accolto con favore dai cittadini, che sperano che la sorveglianza speciale possa finalmente mettere fine a un periodo di paura e insicurezza. La Questura di Roma ha sottolineato l’importanza di tutelare la comunità e di garantire la sicurezza pubblica, evidenziando come la sorveglianza speciale rappresenti un passo fondamentale in questa direzione.