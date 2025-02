Ovindoli e il richiamo degli influencer

Ovindoli, una delle più rinomate località sciistiche dell’Abruzzo, si trova al centro di un fenomeno turistico inaspettato. Grazie alla crescente popolarità sui social media, in particolare attraverso le piattaforme utilizzate da influencer partenopei come Rita De Crescenzo, la località sta attirando un numero sempre maggiore di visitatori. Questi influencer, con i loro video accattivanti e le immagini suggestive delle piste innevate, hanno creato un vero e proprio ‘effetto richiamo’, spingendo molti a programmare una visita per vivere l’esperienza sciistica.

Misure di contenimento per gestire l’afflusso

In risposta a questo aumento previsto di turisti, l’amministrazione comunale di Ovindoli ha deciso di adottare misure di contenimento. Il sindaco Angelo Ciminelli ha annunciato che il numero di bus autorizzati ad accedere alla stazione sciistica sarà limitato. Questa decisione è stata presa per garantire che la località possa gestire in modo efficace l’afflusso di visitatori, evitando situazioni di sovraffollamento che potrebbero compromettere la qualità dell’esperienza per tutti. “Un fenomeno più mediatico che altro”, ha affermato Ciminelli, esprimendo fiducia nella capacità della località di accogliere i turisti senza compromettere la sicurezza e il comfort.

Il futuro del turismo invernale a Ovindoli

Il futuro del turismo invernale a Ovindoli appare promettente, ma non privo di sfide. La località dovrà bilanciare l’attrattiva generata dai social media con la necessità di preservare l’integrità delle sue risorse naturali e la qualità della vita dei residenti. Con l’aumento della domanda, sarà fondamentale investire in infrastrutture adeguate e servizi che possano supportare un numero crescente di visitatori. Inoltre, la promozione di eventi e attività che valorizzino la cultura e le tradizioni locali potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per i turisti, rendendo Ovindoli non solo una meta per gli sport invernali, ma anche un luogo da scoprire e vivere a 360 gradi.