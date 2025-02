Ovindoli: una località sciistica in fermento

Ovindoli, situata nella provincia de L’Aquila, si sta preparando per una stagione invernale che si preannuncia ricca di sfide e opportunità. Dopo l’attenzione mediatica suscitata dalla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che ha manifestato l’intenzione di acquistare una casa nella zona, la località ha deciso di adottare misure di sicurezza straordinarie. Il sindaco Angelo Ciminelli ha dichiarato che, indipendentemente dalla popolarità generata sui social, le precauzioni sarebbero state implementate per garantire la sicurezza di tutti i visitatori.

Misure di sicurezza e afflusso turistico

Con l’arrivo della stagione invernale, la sicurezza diventa una priorità per le località sciistiche. Ovindoli non fa eccezione. Il sindaco ha sottolineato che, nonostante i soli dieci bus prenotati per la domenica sulla neve, l’amministrazione è pronta a gestire un eventuale aumento del numero di visitatori. “Essendoci più neve sulle nostre piste, i provvedimenti sarebbero arrivati a prescindere”, ha affermato Ciminelli, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente sicuro per gli sciatori e le famiglie.

Il futuro di Ovindoli tra tradizione e innovazione

Ovindoli è una località che ha saputo mantenere intatte le sue tradizioni, ma è anche aperta all’innovazione. La presenza di influencer e tiktoker ha portato una nuova visibilità, attirando l’attenzione di un pubblico più giovane. Questo fenomeno potrebbe rappresentare un’opportunità per il turismo locale, che deve però affrontare la sfida di bilanciare l’afflusso di visitatori con la necessità di preservare l’integrità del territorio. Le autorità locali stanno lavorando per sviluppare strategie che possano attrarre turisti senza compromettere la qualità della vita dei residenti.