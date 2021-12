Ozon, cos’è, come funziona e quando arriverà in Italia “l’Amazon russo”

Ozon sta arrivando in Italia. La nuova piattaforma di e-commerce russa inizia ad estendersi a nuovi mercati: come funzionerà nel nostro Paese?

l’Amministratore Delegato di Ozon, Alexander Shulgin nel corso di “Russia Forum: Driving the Future” a Expo 2020 Dubai, ha affermato di sperare che la piattaforma di shopping online possa sbarcare nel nostro Paese entro giugno 2022.

L’Italia potrebbe essere il primo Stato europeo ad ospitare i servizi di Ozon dopo Cina, Turchia, Israele, Stati Uniti e Corea del Sud.

“Per i prodotti italiani c’è un grosso mercato in Russia: potrebbe essere interessante, per le compagnie italiane, crescere La nostra missione è essere aperti per tutti, il servizio è lo stesso per tutti e non ci sono restrizioni sulla piattaforma per operare.

Non imponiamo opzioni logistiche. Nel 2020 c’è stata ovviamente un’accelerazione dell’e-commerce, in particolare durante il lockdown. Ma la crescita resta, il virus l’ha solamente accelerata: vogliamo comunicare le nostre possibilità alle aziende di altri Paesi, che possono utilizzare Ozon per far crescere i loro affari e vendere in Russia, e trovare partner che possano rendere più facile il nostro approdo in altri Stati.”

Ozon, la nuova piattaforma di e-commerce russa: informazioni generali

Ozon è una società con sede a Mosca, che nasce nel 1998 come rivenditore di libri online ed è una delle prime 5 società internet di tutta la Russia. Negli ultimi anni ha conosciuto, come altre aziende simili in Russia, un boom di vendite, che la sta facendo crescere dell’80% ogni anno. La società, che è di proprietà dei conglomerati AFK Sistema e Baring Vostok è quotata sia alla Borsa di Londra che a quella di Mosca.

Attualmente commercia più di 5 milioni di prodotti suddivisi in oltre 20 categorie. I principali sono del settore dell’elettronica, vestiario, articoli per la casa e generi alimentari. Ad oggi oltre 13.000 commercianti sono iscritti al sito e vendono attraverso questa piattaforma.