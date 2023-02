Paco Rabanne, il celebre stilista spagnolo, è morto a 88 anni.

Il mondo della moda piange uno dei suoi volti più famosi.

Paco Rabanne è morto

Si è spento il celebre stilista Paco Rabanne, che era stato il primo a introdurre la musica nelle sfilate e che si era reso da subito riconoscibile per gli inserti metallici inseriti in molti dei suoi lavori degli anni ’60.

“La Maison Paco Rabanne desidera onorare il nostro visionario designer e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni”, si legge sul profilo Instagram della presgigiosa casa di moda a suo nome, e ancora: “Tra le figure più fondamentali della moda del 20° secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione.

Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver stabilito il nostro patrimonio d’avanguardia e definito un futuro di possibilità illimitate”.

Lo stilista è scomparso nella sua casa in Gran Bretagna, dove viveva ormai da moltissimo tempo. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimento il loro cordoglio per la sua prematura scomparsa.

Gli esordi

Paco Rabanne si è fatto conoscere come stilista negli anni ’60, creando gioielli per Dior, Givenchy e Balenciaga.

A causa degli insolti inserti in carta, plastica e metallo usati per realzzare molti dei suoi capi, Rabanne venne ribattezzato dalla collega stilista Coco Chanel “il metallurgico della moda”. E’ ricordato per esser stato il primo stilista a introdurre la musica nelle sfilate e inoltre ha lavorato anche per moltissimi film, realizzando personalmente i costumi.