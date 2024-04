Padova, bambino di 9 anni muore per un tumore al cervello

Padova, bambino di 9 anni muore per un tumore al cervello

Leonardo Zanin è morto a soli nove anni a causa di una neoplasia cerebrale.

Bambino di 9 anni muore per un tumore al cervello

Il bambino, che viveva con la famiglia a Vighizzolo di Santa Caterina d’Este in provincia di Padova, si è spento prematuramente tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. Il piccolo aveva ricevuto la diagnosi da tre anni, ma in un primo momento la terapia sembrava aver sortito gli effetti sperati.

La malattia

Solo recentemente la malattia si era ripresentata, gettando la famiglia, da tempo impegnata nella raccolta fondi per sovvenzionare la ricerca scientifica, nel più totale sconforto. Leonardo, che frequentava la scuola elementare a Villa Estense, è deceduto circondato dai suoi cari, che gli sono stati accanto durante tutto il percorso. La piccola comunità veneta si è stretta intorno ai genitori.

Cos’è una neoplasia cerebrale

Un tumore cerebrale è una crescita di cellule nel cervello o in prossimità del tessuto cerebrale. Nel caso si sviluppi nel cervello viene definito tumore cerebrale primario. Qualora, invece, si diffonda al cervello da altre parti del corpo viene detto secondario o metastatico. La malattia ha origine quando le cellule subiscono alterazioni del DNA e possono formare un’escrescenza, ossia il tumore. Al momento tuttavia risulta ancora difficile definire cosa determini i cambiamenti nel DNA e per molti pazienti affetti da neoplasia cerebrale la causa non è nota.