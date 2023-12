Il giovane accusato di terrorismo postava sui Social video su come fabbricare esplosivi in casa

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla Digos di Padova con l’accusa di terrorismo. Al 20enne sono state contestate da parte del giudice delle indagini preliminari l’apologia e l’istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

I video postati sui Social

Il 20enne sui Social condivideva tutorial su come realizzare esplosivi fatti in casa con ingredienti comuni. Inoltre esaltava gli attentati, sostenendo la pratica della Jihad.

I post sul terrorismo, venivano pubblicati quasi sempre negli anniversari dell’11 settembre, ma anche nei giorni di Natale e con lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas.

Tutto ciò cercando di dissimulare la propria identità online, pubblicando spesso da account senza nome.

Oltre ai consigli pratici, il giovane forniva anche suggerimenti “teorici” su come preparare attentati. Sempre nei tutorial, quando preparava gli esplosivi, indicava ai suoi follower che per “perseguire l’obiettivo della jihad” si può “fare affidamento sulla propria fede, sulla volontà personale e su strumenti semplici e facilmente acquistabili”.

Lezioni di combattimento e armi

Sui dispositivi elettronici sequestrati al 20ene sono stati trovati video con allenamenti in palestre ed esercitazioni belliche. Era inoltre iscritto a diversi canali Telegram, in cui si fornivano lezioni sulle tecniche di combattimento e suggerimenti per l’acquisto di armi.