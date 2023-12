Gli studenti di tutta Italia stanno aspettando questo momento come uno dei preferiti dell’anno: l’inizio delle feste natalizie e il consueguente stop di una ventina di giorni dalle lezioni scolastiche. Un cruccio di questo periodo, però, sono sempre stati i compiti a casa, assegnati dai professori per mantenere allenata la mente dei ragazzi nelle settimane senza scuola. Non tutti quest’anno, avranno tanti esercizi da fare a casa, però, questo grazie ad un’iniziativa presa da una preside di una scuola di Torino.

No ai compiti delle vacanze di Natale: la circolare

Ad avere questa innovativa idea è stata la preside del Convitto Umberto I di Torino, Maria Teresa Furci, che ha già inviato una circolare a tutti i suoi professori: “Gli studenti hanno bisogno del tempo del riposo e non di trascinarsi il pensiero e l’ansia dei compiti” – si legge nel documento ufficiale – “Soprattutto durante le vacanze invernali quando bisogna recuperare per affrontare il nuovo anno con maggiore carica ed energia”.

No ai compiti delle vacanze di Natale: l’idea della preside

Qualcuno potrebbe pensare che questa scelta non sia corretta, ma la dirigente la giustifica accuratamente: “Sappiamo bene quanto gli alunni più bravi non ne abbiano bisogno e come i più deboli, possibilmente, eviteranno di svolgerli o si faranno aiutare da genitori o amici, in calcio d’angolo, il giorno prima del rientro a scuola”. I professori sono invitati dalla preside ad assegnare a coloro i quali hanno avuto qualche problema con i voti dei “Compiti personalizzati“, gli studenti più meritevoli, invece, dovrebbero essere totalmente assolti dai loro compiti scolastici fino all’8 gennaio, quando ci sarà il rientro in classe.