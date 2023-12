Silvana Ghiazza, docente universitaria morta nell’agosto del 2022, ha lasciato parte della sua eredità agli studenti meno abbienti.

Chi era Silvana Ghiazza: docente dell’università di Bari

Silvana Ghiazza è stata una docente dell’Università di Bari, ma a causa di una grave malattia ha perso la vita nell’agosto del 2022, all’età di 74 anni. Conscia della sua delicata situazione, prima di morire ha deciso di istituire una fondazione a suo nome che si occupasse della tutela degli studenti, e in particolare di quelli meno abbienti.

Un gesto nobile, non contato: nel momento più buio della sua vita, ad un passo dalla morte, ha continuato a pensare ai suoi studenti, gli stessi che sono stati – per certi versi – la ragione della sua vita.

L’eredità di Silvana: ecco come funzionerà la fondazione

La fondazione a suo nome verrà presentata ufficialmente oggi, martedì 12 dicembre, alle 17:30 al museo civico di Bari. Ogni anno, con i soldi della sua eredità, verranno finanziate due borse di studio, una per i medici che si specializzeranno in oncologia, mentre l’altra per chi presenterà la tesi in letteratura.

Nel Cda della Fondazione Ghiazza c’è anche un ex alunno della docente, che l’aveva avuta come insegnante in una scuola.