Questa mattina, giovedì 20 novembre 2025, un anziano imprenditore padovano, è finito con la propria auto in un canale, rimanendo poi intrappolato. In due si sono tuffati per salvarlo.

Padova, imprenditore perde il controllo dell’auto e finisce in un canale

Poco dopo le ore 11.00 di questa mattina, giovedì 20 novembre 2025, un imprenditore padovano ha perso il controllo della propria auto ed è finito nel canale Battaglia.

L’uomo, Giuseppe Salvalajo, è rimasto dunque intrappolato nella propria vettura, col rischio di annegare da un momento all’altro. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato l’imprenditore a perdere il controllo della sua Toyota Yaris. Fortunatamente, due persone stavano proprio passando di lì e sono riusciti a salvarlo.

Padova, imprenditore perde il controllo dell’auto e finisce in un canale: in due si tuffano per salvarlo

Come detto, questa mattina, per cause ancora da chiarire, un imprenditore padovano, Giuseppe Salvalajo, ha perso il controllo della propria auto finendo nel canale Battaglia. In stato di choc, l’uomo è rimasto immobile, con l’auto che nel frattempo si stava inabissando. In quel momento però, per sua fortuna, due uomini passavano di lì e si sono subito tuffati per salvarlo, riuscendoci. Queste le parole di uno di loro di 32 anni, Elton Zefi: “mi sono buttato subito in acqua e in un attimo con l’aiuto di un altro passante siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe, che conosco da tempo. Non ho avuto paura, pensavo solo che bisognava fare presto.” Le condizioni di Savalajo sono buone.