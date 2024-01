Padova, minorenni denunciate per aggressioni a una 13enne: segnalate al Tribu...

Padova, minorenni denunciate per aggressioni a una 13enne: segnalate al Tribu...

Due ragazze di soli 14 anni sono state segnalate al Tribunale di Minori per un’aggressione avvenuta fuori da una scuola di Padova. Le due giovani avevano picchiato a calci e pugni una 13enne, filmando l’atto di bullismo e poi pubblicandolo online. Il video di 46 secondi è finito fra le mani di alcuni genitori degli studenti dell’istituto: il padre della vittima ha denunciato.

Bullismo a Padova: il pestaggio nei confronti di una 13enne

Ed è stato molto semplice per gli agenti di polizia di Padova riconoscere ed identificare le due 14enni responsabili dell’atto di violenza sulla loro quasi coetanea. Le due, infatti, si vedevano molto bene nel video girato da loro stesse e poi pubblicato. Le immagini parlano chiaro: la 13enne è stata raggiunta, strattonata e schiaffeggiata per poi essere scaraventata al suolo. Lì sarebbe proseguito per qualche secodo il pestaggio, con un calcio e un pugno.

Bullismo a Padova: aggressori segnalati al Tribunale dei Minori

Gli agenti di polizia sono riusciti a risalire alle identità delle due 14enni che, dopo essere state segnalate, sono state acusate di lesioni aggravate e diffusione di immagini violente. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi.