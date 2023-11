Palazzina esplode a Viterbo, il prefetto convoca riunione d'emergenza

La provincia di Viterbo sta vivendo in queste ultime ore momenti difficili: nella notte una palazzina che ospitava una struttura d’accoglienza è esplosa per cause che sono ancora da chiarire e il bilancio è drammatico: stando a quanto si apprende delle persone che risultano ferite sedici sono stati trasportate in codice verde, nove in codice mentre sono sei e dunque quelle più gravi, in codice rosso. In virtù di ciò, il prefetto ha deciso indire una riunione d’emergenza.