Tragedia a Palermo, qui un autista di pullman si è accasciato al suolo ed è morto, forse per un infarto: ecco tutti i dettagli su questa vicenda.

Dramma a Palermo, nella mattinata di martedì 1 novembre 2022, un autista di pullman si è accasciato al suolo, dopo aver accusato un malore improvviso ed è morto. Ecco tutti i dettagli su questa vicenda.

Palermo, autista di un pullman si accascia al suolo e muore

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Palermo, nella mattinata di martedì 1 novembre 2022, più precisamente in via Emerico Amari, qui Arcangelo Lorenzo Arcò, che di professione faceva l’autista di pullman, ha accusato un malore e dopo essersi accasciato al suolo, è morto.

Il malore e poi la morte: ecco cos’è accaduto all’autista

Arcangelo Lorenzo Arcò nella mattinata di martedì 1 novembre era giunto a Palermo da Catania, con il suo mezzo stava trasportando dei turisti, quando dopo essere sceso dal pullman per concedersi una pausa, non è più riuscito a salire a causa di un malore, che gli è stato fatale.

Probabilmente l’uomo è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio fulminante.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di salvare l’uomo

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno sin da subito soccorso ed intubato l’autista, purtroppo però ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.