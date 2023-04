Un brutto incendio è divampato nel quartiere Olivella, in provincia di Palermo, all’interno di un pub. Le fiamme si sono scatenate durante la notte e la causa sembrerebbe di tipo accidentale.

Palermo, fiamme nella notte in un pub dell’Olivella

Un brutto incidente è divampato durante la notte all’interno di un pub di Palermo, situato nel quartiere Olivella. Probabilmente le fiamme si sono scatenate per una causa di natura accidentale. L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che si sono resi conto di quello che stava accadendo nel pub.

Palermo, incendio in un pub: non ci sono state conseguenze gravi

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per scongiurare conseguenze che potevano diventare molto più gravi. Non si rilevano, infatti, dei danni particolarmente ingenti, ma solo pareti annerite e qualche suppellettile rovinato. Al momento sono ancora in corso ulteriori accertamenti più approfonditi. Alla base dell’incendio non si esclude che possa esserci un mozzicone di una sigaretta lasciato acceso.