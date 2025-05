Ieri sera a Palermo, un senzatetto è stato ucciso con sei coltellate in viale dei Picciotti. Indagini in corso.

La città di Palermo è scossa da un nuovo caso di violenza che ha portato alla morte di un senzatetto. Nella serata di ieri, un uomo senza fissa dimora è stato accoltellato più volte in un’area tra Settecannoli e Brancaccio, in viale dei Picciotti. Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce sull’omicidio e individuare i responsabili.

Palermo, senzatetto accoltellato a morte

Ieri sera a Palermo un uomo è stato ucciso con almeno sei coltellate inferte al petto e all’addome. L’episodio è avvenuto in viale dei Picciotti, nella zona compresa tra Settecannoli e Brancaccio.

La vittima, un cittadino rumeno di 48 anni, è stata identificata ma le sue generalità non sono state ancora rese pubbliche. Viveva vicino all’ex macello comunale, insieme a una donna e alcuni cani. La donna, presente al momento dell’aggressione, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in stato di shock: potrebbe aver assistito alla lite o aver trovato l’uomo privo di vita.

L’allarme è stato lanciato da alcuni clochard che si trovavano nei dintorni. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, hanno tentato di rianimare la vittima, ma senza successo.

L’arma utilizzata per l’aggressione non è stata trovata sul luogo, ma le prime analisi indicano che si tratterebbe di un coltello.

Palermo, senzatetto accoltellato a morte: la polizia indaga

Gli investigatori stanno cercando di raccogliere la testimonianza della donna e di analizzare i filmati delle telecamere di sicurezza situate nell’area di Brancaccio, vicino all’ex macello e a uno stabilimento della Rap. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Palermo.

Gli agenti della polizia avrebbero contattato il canile comunale per occuparsi degli animali. Le attività investigative proseguono per ricostruire la dinamica e il possibile movente dell’omicidio.